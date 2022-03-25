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Законодательство РК
11:27 25.03.2022

Банду домушников задержали в Алматы

задержание в Алматы воров Фото: пресс-служба ДП Алматы
В Алматы задержали банду домушников, которая орудовала в Наурызбайском районе. Мужчины водворены в изолятор временного содержания, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП города, подозреваемые задержаны на месте преступления, во время кражи в микрорайоне Шугыла. Мужчины вынесли из квартиры золотые изделия на сумму 250 тысяч тенге.

Задержанные – граждане Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанкой областей. В прошлом они уже имели судимости за совершение аналогичных имущественных преступлений. Начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов

В полиции уточнили, что проводится досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК. Кроме того, устанавливается причастность данной группы к шести квартирным кражам, совершенным на территории Наурызбайского района.

Оксана Житникова
Алматы
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