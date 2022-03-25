Алматинцы простились с Юрием Померанцевым

«Наш милый доктор», народный артист КазССР, Герой труда, актер театра и кино Юрий Борисович Померанцев ушел из жизни на сотом году жизни. Алматинцы собрались в Национальном русском театре драмы им. Лермонтова, где большую часть жизни проработал мэтр, чтобы проводить его в последний путь.

Аким Алматы Ерболат Досаев, зачитав телеграмму соболезнования родным и близким Юрия Борисовича от президента Касым-Жомарта Токаева, выразил слова поддержки.

К сожалению, я не имел чести быть знаком с Юрием Борисовичем лично. В последнем интервью, которое он дал в феврале в честь своего 99-го дня рождения, он сказал: «Когда утром чувствую слабость, водитель привозит меня в театр, и как переступаю его порог – все болячки исчезают сразу». Он был счастлив, потому что ему всегда было что сказать зрителю. Всем казахстанцам желаю крепости духа, это невосполнимая утрата для казахстанской культуры. Пусть земля ему будет пухом! Ерболат Досаев

Вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов зачитал телеграмму от министра Даурена Абаева, в которой было отмечено, что Алматы стал для Юрия Померанцева родным домом, своей актерской игрой и преданностью ремеслу он завоевал любовь и уважение зрителя, воспитал не одно поколение актеров и режиссеров.

По воспоминаниям режиссера Игоря Пискунова, который работал совместно с Юрием Борисовичем в спектаклях и фильмах, народный артист КазССР был его Учителем с большой буквы.

Юрий Борисович всегда мне говорил: «Первая идея, начало – это первоцвет, его нужно отметать, потому что важно докопаться до истины, не самовыражаться, а найти то, о чем автор хотел сказать». Он принимал только доводы, ему важно было, чтобы режиссер разбирался в материале, он радовался находкам в канве произведения, ему было важно, чтобы режиссер проникал вглубь. Когда с ним разбирал то или иное произведение, я часто понимал, что первоначально был далеко от сути. Игорь Пискунов

Юрий Померанцев был любимым учеником Наталии Сац (основательницы Театра для детей и юношества в Алматы), дебютировал на сцене в роли Волка в спектакле «Красная шапочка» в 1945 году. С тех пор он 79 лет был на театральной сцене. В его биографии работа не только в ТЮЗе, но и в Оперном театре, однако большую часть театральных ролей Померанцев сыграл на сцене Драмтеатра им. Лермонтова.

Одна из самых запоминающихся ролей Померанцева в кино – роль в знаковой картине Шакена Айманова «Наш милый доктор». На тот момент Померанцеву было 34 года, но он мастерски перевоплотился в роль пожилого врача.

Зрители навсегда запомнят каждую его роль, его работы в театре и кино, его уровень мастерства и отношение к профессии. А мы, его ученики, вечно благодарны судьбе за то, что свела нас с Юрием Борисовичем. Светлая память! Директор Национального русского театра драмы им. Лермонтова Юрий Якушев

Жители мегаполиса, ставшего для Померанцева родным, проводили мэтра в последний путь продолжительными аплодисментами.

Известный казахстанский актер Юрий Померанцев умер на сотом году жизни. Информацию об этом подтвердили в театре им. Лермонтова.

Новость по теме Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Юрия Померанцева

Юрий Борисович – советский и казахстанский актер театра и кино, режиссер, народный артист и лауреат Государственной премии Казахстана, Герой труда, обладатель премии «Еңлік гүл», национальной театральной премии «Сахнагер» и национальной премии «Алтын Адам», сооснователь первого в мире Детского театра.

За свою творческую карьеру Померанцев исполнил более 300 ролей, а его профессиональный стаж работы – 69 лет.

Широкую известность получил после роли в фильме Шакена Айманова «Наш милый доктор».