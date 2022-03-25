Фейк о «детоксе» от вакцины рассылают в Казнете

По словам авторов рассылки, компоненты препарата можно вывести с помощью активированного угля, чеснока, пробиотиков, ирландского морского мха и инфракрасной сауны.

В список продуктов для «детоксикации от вакцин» попали также мед, корица, кинза, имбирь и некоторые БАДы. В каком сочетании и дозировке применять весь этот коктейль, в сообщении не говорится.

Впрочем, как отмечено на сайте Stopfake.kz, и само высказывание о том, что вакцину можно как-либо «вывести», является антинаучным и манипулятивным. Детоксикация — это выведение из организма токсичных веществ.

Вакцины против COVID-19 не содержат токсичных веществ, отравляющих организм.

Так называемую детоксикацию после применения вакцин проводить смысла нет. Не от чего избавляться, нет ничего чужеродного, инородного в организме. Эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Александр Гуляев

Он также предупредил, что использование некоторых компонентов таких программ «детокса» может привести к отравлению.

Современная фармакология не в состоянии анализировать взаимодействия между компонентами этой «программы». Получить отравление после смешения этой кучи субстанций – вполне вероятное дело. Среди указанных растений есть и ядовитые. Не понимаю, почему в рецепты изгнания вакцины из организма не входит шаманский танец с бубнами? Поэтому хочу предостеречь широкую аудиторию читателей: не обращайте внимания на публикации «борцов с вакцинами», ведь это дикость в чистом виде и спекуляции, не позволяйте дурачить вас! – заключил доктор медицинских наук.