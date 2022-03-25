Лавина сошла близ горнолыжного курорта в Алматы

25 марта в 10:43 в связи с выпадением значительных осадков в бассейне реки Котырбулак в лавиносборе №15 произошел самопроизвольный сход снежной лавины. Сошедшая масса дошла до канатной дороги горнолыжного семейного курорта Pioneer. Пресс-служба ДЧС Алматы

Спасатели напомнили, что работа канатной дороги комплекса приостановлена с 15 марта, в гостинице посетителей нет.

По предварительной информации, жертв, пострадавших и разрушений нет. Для уточнения объема лавины к месту направлены сотрудники ГУ «Казселезащита». Пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве напомнили, что, согласно штормовому предупреждению РГП «Казгидромет» №8 от 24 марта, в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период 25-28 марта сохраняется опасность схода снежных лавин.

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