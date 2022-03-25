Деятельность на Кашагане не приостанавливали – Минэнерго

Кашаган ни на какие два месяца на ремонт вставать не будет, у него плановый ремонт летом. Он работает в штатном режиме. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Также, по его словам, ограничений на нефтедобычу в стране из-за аварии на КТК не было, так как есть возможность работать на резервуарный парк.

Министр также отметил, что есть вероятность, что сегодня ВПУ-1 (выносное причальное устройство) на порте Новороссийск заработает.

Если будет так, то это, в принципе, небольшая угроза, не такие большие потери, для этого не нужно месторождение останавливать. Ведутся обычные штатные работы. Ясно, что проблему надо решать. Оперативно консультируемся со всеми, прорабатываем различные альтернативные маршруты. Болат Акчулаков

Ранее глава Минэнерго рассказал о последствиях аварии на КТК для Казахстана.