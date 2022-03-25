В Казахстане прошел первый турнир по корнхолу

Казахстан, встречай новый вид спорта и приятного времяпровождения! Корнхол — старейшая американская забава, в которую сегодня играют миллионы людей. Соревнования по корнхолу регулярно транслируются на популярных спортивных каналах ESPN и Eurosport. Но чаще всего эта необычная игра присутствует в барах и, как ни странно, на свадьбах.

Фото: Parimatch

Правила игры просты: игроки по очереди бросают специальные мешки с кукурузой весом в 16 унций (около 453 г) на приподнятую платформу с круглым отверстием. При попадании на доску игрок получает один балл, попадание в «яму» приносит сразу три балла. Побеждает тот, кто первым наберет 21 балл.

Cornhole – прекрасный спорт сразу по нескольким причинам: одинаково успешно могут играть и соревноваться как парни, так и девушки, нет никаких ограничений по возрасту, росту, весу и физической подготовке. Необходимое оборудование стоит совершенно небольших денег, а при желании и вовсе может быть произведено в собственном гараже, – поделился своим энтузиазмом Денис Стародубцев, представитель Общественного объединения «Cornhole Kazakhstan».

Фото: Parimatch

Корнхол еще в новинку казахстанской аудитории. Тем не менее первый турнир прошел весьма успешно — список участников заполнился меньше чем за сутки после открытия регистрации.

Мы не сомневаемся, что корнхол станет крайне популярным развлечением среди казахстанцев. А для некоторых и вовсе может стать профессиональным спортом. Не громко ли это заявление звучит? Не думаю. Судя по нашему опыту проведения первого турнира, алматинцам это развлечение понравилось. Просто представьте себе, что полная турнирная сетка была сформирована менее чем за сутки после открытия регистрации. Самое смешное, что ровно половина участников никогда не играли в cornhole до дня проведения соревнований, – заявил Денис Стародубцев.

Фото: Parimatch

Участники получили не только много ярких эмоций, но и самые настоящие кубки. Спонсор турнира Parimatch с удовольствием поддержал инициативу и выразил желание видеть больше необычных и увлекательных видов спорта в Казахстане.

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