Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:06 25.03.2022

Никто бы не стал намеренно выводить из строя ВПУ на КТК – Акчулаков

КТК Фото: cpc.ru
Министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК высказался о возможности диверсии на КТК, передает корреспондент Zakon.kz.
Вариант диверсии мы вообще не рассматриваем. Никакой другой, кроме технической подоплеки, мы не видим. Министр энергетики Болат Акчулаков

Новость по теме

Шторм на Черном море повредил один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума

При этом он отметил, что такие объекты должны быть рассчитаны на какие-то критические показания по тому же шторму. Тем более Черное море – оно всегда неспокойное.

Есть такое выражение: «И на старуху есть проруха». Можно 10 лет выдерживать семибалльный шторм, а потом это все же износ. Оборудование с годами стареет, не улучшается. Иногда даже может быть достаточно какого-то небольшого события, чтобы что-то произошло с технической частью. Глава Минэнерго РК

Между тем какие-то детали министр затруднился озвучить, ссылаясь на то, что порт находится в юрисдикции другой страны.

Новость по теме

Глава Минэнерго озвучил пессимистичный сценарий по ремонту КТК

Сейчас мне трудно об этом говорить, потому что порт находится в юрисдикции другой стороны и, к сожалению, я своих технадзоров туда отправить не могу. Порт, его причальное хозяйство и все три ВПУ находятся в собственности консорциума КТК, которым управляют разные люди, есть в том числе и наши граждане, и граждане России, но это компания, которая работает в интересах консорциума, в которую входит очень много западных и американских компаний. Этот нанятый персонал работает не на какую-то страну, а на консорциум. Поэтому у меня оснований не верить инспекции, руководству КТК нет. Болат Акчулаков

Позже министр сообщил, что никто бы не стал намеренно выводить из строя ВПУ на КТК.

Никому это невыгодно, ни для самой Российской Федерации, ни для грузоотправителей, в том числе акционеров КТК. На мой взгляд, сложилась техническая ситуация и произошла авария, результаты потом мы получим. Но если бы это было сделано специально, сколько дней прошло? Два-три дня, и ВПУ-1 уже заработал. Если следовать логике диверсии, он вообще не должен был работать. А если причал уже начинает работать, это означает, что сложилась такая ситуация. Болат Акчулаков
Мадина Мамырханова
Акчулаков Болат МЭ РК Казахстан
Россия снимает ограничения на перемещение через госграницу с Казахстаном
24.03.2022
Обязательное ношение масок в помещениях отменили в Казахстане
24.03.2022
Почти на 10 тенге снизился курс доллара на торгах
24.03.2022
Алгоритм по созданию новых областей разработали в Казахстане
24.03.2022
Ревакцинироваться Pfizer смогут все казахстанцы
24.03.2022
Главная Топ LIVE Все