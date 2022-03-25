Никто бы не стал намеренно выводить из строя ВПУ на КТК – Акчулаков

Вариант диверсии мы вообще не рассматриваем. Никакой другой, кроме технической подоплеки, мы не видим. Министр энергетики Болат Акчулаков

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При этом он отметил, что такие объекты должны быть рассчитаны на какие-то критические показания по тому же шторму. Тем более Черное море – оно всегда неспокойное.

Есть такое выражение: «И на старуху есть проруха». Можно 10 лет выдерживать семибалльный шторм, а потом это все же износ. Оборудование с годами стареет, не улучшается. Иногда даже может быть достаточно какого-то небольшого события, чтобы что-то произошло с технической частью. Глава Минэнерго РК

Между тем какие-то детали министр затруднился озвучить, ссылаясь на то, что порт находится в юрисдикции другой страны.

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Сейчас мне трудно об этом говорить, потому что порт находится в юрисдикции другой стороны и, к сожалению, я своих технадзоров туда отправить не могу. Порт, его причальное хозяйство и все три ВПУ находятся в собственности консорциума КТК, которым управляют разные люди, есть в том числе и наши граждане, и граждане России, но это компания, которая работает в интересах консорциума, в которую входит очень много западных и американских компаний. Этот нанятый персонал работает не на какую-то страну, а на консорциум. Поэтому у меня оснований не верить инспекции, руководству КТК нет. Болат Акчулаков

Позже министр сообщил, что никто бы не стал намеренно выводить из строя ВПУ на КТК.