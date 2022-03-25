Пока сохраняются: Акчулаков про цены на бензин

Вы знаете по акцизу, что мы будем исключать непродуктивных посредников, которые забирали определенную долю маржи в реализации нефтепродуктов. И эта доля маржинальности уйдет в виде акциза государству. Цена не вырастет из-за того, что применили акциз, но и вряд ли подешевеет. Сейчас Аи-92 и Аи-93 стоят 182 тенге за литр, Аи-95 – 215 тенге за литр, и дизель – 230-260 тенге. Эти цены пока сохраняются. Болат Акчулаков

По словам министра, Казахстан находится в первой пятерке по дешевизне бензина и нефтепродуктов. И раньше это было причиной несанкционированных перетолков в сопредельные государства в больших объемах.

Напомним, ранее генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов рассказал, почему не стоит ждать снижения цен на ГСМ из-за аварии на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).