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13:46 25.03.2022

Пока сохраняются: Акчулаков про цены на бензин

АЗС Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что цены на бензин и дизтопливо не снизятся, передает корреспондент Zakon.kz.
Вы знаете по акцизу, что мы будем исключать непродуктивных посредников, которые забирали определенную долю маржи в реализации нефтепродуктов. И эта доля маржинальности уйдет в виде акциза государству. Цена не вырастет из-за того, что применили акциз, но и вряд ли подешевеет. Сейчас Аи-92 и Аи-93 стоят 182 тенге за литр, Аи-95 – 215 тенге за литр, и дизель – 230-260 тенге. Эти цены пока сохраняются. Болат Акчулаков

По словам министра, Казахстан находится в первой пятерке по дешевизне бензина и нефтепродуктов. И раньше это было причиной несанкционированных перетолков в сопредельные государства в больших объемах.

Напомним, ранее генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов рассказал, почему не стоит ждать снижения цен на ГСМ из-за аварии на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Тамила Языкова
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