Высокомарочный кремний начинают производить в Алматинской области

Запуск завода, реконструированного на средства частных инвесторов, состоялся с участием акима области Каната Бозумбаева.

Общий объем инвестиций составил порядка 4 млрд тенге.

В рамках модернизации на заводе проведены строительно-монтажные работы, отремонтировано оборудование и печи, закуплены необходимые материалы.

Завод, впервые запущенный в 2006 году, практически получил вторую жизнь.

В регионе ожидают, что завод не только вернет себе славу высокотехнологичного предприятия по производству металлургического кремния, но и окажет мультипликативный эффект на экономику области.

В своем ежегодном Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что прогресс нашей страны напрямую зависит от процветания регионов. На этом вопросе он подробно останавливался в Послании 2019 года. Принцип «сильные регионы – сильная страна» остается неизменным. Восстановление предприятий обрабатывающей промышленности, таких как KazSilicon, придает важное значение развитию регионов. Экспортная направленность предприятия обеспечит социально-экономическую стабильность. Аким Алматинской области Канат Бозумбаев

Доля казахстанского содержания в готовой продукции составит 80%, а ее поставки запланированы более чем в 20 стран мира.

Фото: «KazSilicon»

Продукция завода будет полностью ориентирована на экспорт и соответствовать всем мировым требованиям качества. В числе приоритетов нашего предприятия – внедрение инновационных технологий, социальная поддержка работников, обеспечение безопасности труда и экологичности производства. Сегодня, запустив новый завод, мы уверены, что его работа окажет большой положительный эффект на социально-экономическое развитие региона, – сказал генеральный директор ТОО «Металлургический комбинат «KazSilicon» Марат Сарсенов.

Модернизация и запуск предприятия позволили создать новые рабочие места и обеспечить местное население более чем 200 постоянными рабочими местами.

Для меня, моей семьи, для многих жителей нашей области сегодняшний запуск завода – долгожданное событие. Инвестиции, условия, созданные для привлечения инвесторов, позволили не просто возродить предприятие, которое последние 7 лет полностью прекратило свою деятельность, но и дать людям уверенность в завтрашнем дне, предоставив им возможность вновь заниматься любимой работой. Символично, что это значимое событие состоялось в дни празднования Наурыз мейрамы. Поздравляю всех казахстанцев с весенним праздником, а своих коллег – с началом большой работы, – поделился впечатлениями сотрудник завода KazSilicon Данияр Нурахынов, начинавший работать на предприятии еще в 2006 году.

Проектная мощность завода ТОО «Металлургический комбинат «KazSilicon» – 6 тыс. тонн металлургического кремния в год.

Кремний пользуется большим спросом в отраслях металлургии и в производстве высокоточных электроприборов во всем мире. Завод будет обеспечиваться сырьем в виде жильного кварца за счет добычи на собственном месторождении «Сарыкульское» близ с. Жалыбулак Каратальского района.