Казахстанские театры, которые стоит посетить

ГАТОБ имени Абая (Алматы). Истоки создания этого театра восходят к 30-м годам прошлого столетия. В 1934 году состоялось первое публичное исполнение музыкальной комедии «Айман Шолпан» на либретто Мухтара Ауэзова. Также это событие считается днем рождения казахского музыкального театра. Первый композитор ГАТОБ – Евгений Брусиловский; он положил начало национальной опере Казахстана. На сегодняшний день в театре можно насладиться операми «Абай», «Абылай хан», «Аида», «Биржан и Сара», «Богема», «Енлик Кебек», «Евгений Онегин» и многими другими. В репертуаре театра также есть и балеты: «Анна Каренина», «Бахчисарайский фонтан», «Жизель», «Кармен-Сюита», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Шехрезада».

Казахский национальный академический театр драмы имени Ауэзова. Первой пьесой, поставленной в этом театре, была трагедия «Енлик Кебек» Мухтара Ауэзова. Большой вклад в создание и открытие театра внесли Жумат Шанин, Курманбек Джандарбеков, Амре Кашаубаев. А первый репертуар был составлен Сейфуллиным, Ауэзовым и Майлиным. Репертуар тетара обширный: в нем можно посмотреть различные комедии, трагедии и даже мюзиклы. Особой любовью зрителя пользуются постановки: «Жүз жылдық махаббат», «Сыған серенадасы», «Абай», «Қыз Жібек», «Мөлдір махаббат», «Ақтастағы Ахико».

Русский драматический театр имени Горького (Нур-Султан) – один старейших театров Казахстана. Он был создан в конце 19 века, и быстро сумел завоевать любовь зрителей. Театр не прекращал свою работу даже в годы войны. В 1943 году начинает работать казахское отделение театра. На сегодняшний день театр радует своих посетителей более 30 спектаклями, а также 12 музыкальными сказками для детей.

Восточно-казахстанский театр драмы имени Жамбыла (Усть-Каменогорск) является памятником архитектуры, культуры и истории города Усть-Каменогорск. По началу театра носил название «Народный дом», а первый театральный сезон открылся в январе 1936 года спектаклем «Женитьба» Николая Васильевича Гоголя. Репертуар театра не ограничивается только спектаклем – можно посмотреть также и сказки, мюзиклы и пьсесы-фэнтези.