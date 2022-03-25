Можно выделить несколько причин: эксперт об обрушении трубы ТЭЦ-2 в Петропавловске

Энергетик заявил, что чрезвычайное происшествие не могло остаться без внимания общества и специалистов отрасли.

Авария такого масштаба должна стать важным сигналом как для государственных органов, ответственных за надзор, так и для отрасли в целом. На самом деле регламент предполагает создание специальной комиссии с привлечением всех компетентных органов, которая и должна определить причину. Жакып Хайрушев

Сейчас преждевременно делать какие-либо выводы, добавил эксперт.

В качестве примера можно вернуться обратно к масштабному блэкауту южной части нашей страны, произошедшему 25 января 2022 года, когда назывались и появлялись разного рода причины и обвинения между сторонами, и даже странами, но точка была поставлена спецкомиссией относительно недавно – 16 марта 2022 года: отключение в энергосистеме Узбекистана. И я об этом говорил в первые часы аварии, – уточнил эксперт.

Аналогично ситуация складывается и в данном происшествии, считает Хайрушев.

Тем не менее, предварительно можно выделить несколько основных причин. Например, согласно опубликованной информации, капитальный ремонт данной дымовой трубы был завершен в 2017 году, обследование, согласно нормативам, проводится специализированной организацией раз в пять лет. Возможности генерирующей организации по обследованию технического состояния дымовых труб в данной ситуации ограничены ежегодным «визуальным» осмотром, который проводится персоналом станции, какие-либо иные проверки своими силами запрещены в соответствии с регламентом. Жакып Хайрушев

Как пояснил эксперт, дымовая труба №1 была построена во времена Советского Союза, и это был один из первых опытов строительства подобного рода труб в СССР на тот момент.

«Принимая данный факт во внимание, нужно понимать, что дефекты при строительстве вполне могли быть допущены», – добавил он.

Стоит отметить, что в акимате СКО после инцидента озвучили предварительную причину падения дымовой трубы. Пресс-секретарь акима области сообщил, что, по версии Департамента по ЧС, трубу ТЭЦ-2 сдул сильный ветер.

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Жакып Хайрушев считает, что нужно дождаться результатов специальной комиссии.

Были случаи обрушения железобетонных труб на промышленном объекте в Темиртау в 2013 году, на Богословской ТЭЦ в российском Краснотурьинске в 2015 году. Почти аналогичный с Петропавловской ТЭЦ-2 случай с обрушением дымовой трубы, построенной до 1962 года, произошел буквально недавно – весной 2021 года в России на Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании. В их случае официальная экспертиза назвала причинами обрушения износ, недостатки проектирования и низкое качество строительства. Не могу сказать, сколько построено подобных дымовых труб в нашей стране и в мире в целом, но изучением этого вопроса однозначно надо заняться, причем очень серьезно. Эксперт Жакып Хайрушев

Здесь важно, как отметил энергетик, обратить внимание на недофинансирование модернизации и обновление оборудования станций вследствие несовершенства тарифной политики. Это может привести к негативным результатам, как, например, дефицит электрической энергии, с которыми государство уже начинает сталкиваться, подчеркнул Хайрушев.

«Следующим шагом вполне может стать выбытие генерирующих мощностей вследствие их устаревания», – сказал он.

Кроме того, Хайрушев заметил, что в Петропавловске нет других источников тепла.

Тут надо четко разделять станции для выработки электрической энергии и так называемые комбинированные – тепло и электричество. Поэтому такие станции требуют отдельного внимания во всех смыслах слова, так как альтернативы нет. Даже не разделяя их по типу и условной степени важности, надо понимать, что большинство наших энергетических активов построены в 70-х, 80-х годах прошлого столетия. Если не будет комплексного подхода в создании новых источников, нам придется максимально поддерживать текущие мощности до появления альтернатив. Иначе, как было упомянуто мной ранее, такого рода повреждения участятся, и они неизбежны. Эксперт Хайрушев

По его словам, нужно понимать, что из-за ограничений в тарифной смете в Казахстане фактически многие станции, построенные в 60-х годах прошлого столетия, работают с превышением нормативного срока службы и действуют благодаря продлению ресурса.

В качестве положительного опыта стоит отметить программу «предельных тарифов», когда тарифы утверждались в обмен на вкладываемые инвестиции. Так, например, за период действия программы с 2009 по 2016 год было введено порядка 3 ГВт новых генерирующих мощностей, а объем инвестиций составил 1 трлн тенге. Вопрос возврата к данной программе должен быть обсужден как на уровне государственных органов, так и на уровне игроков рынка, – заключил эксперт.