Психолог рассказала, как бороться с неоправданным чувством вины

Специалист отметила, что если появляется такое чувство, иногда на пустом месте, и преследует человека постоянно, нужно обязательно обратить на это внимание.

Она дала объяснения данному состоянию в беседе с радио Sputnik.

Чувство вины – это не врожденное, а приобретенное чувство, которое у нас появляется в детстве, когда взрослые начинают нами манипулировать. Как проще всего заставить ребенка что-то сделать? Внушить ему то самое чувство вины фразами: «Как ты мог получить двойку?», «Ты виноват, потому что меня не слушаешь!». И во взрослом возрасте мы начинаем соизмерять себя с ожиданиями окружающих и испытывать это чувство, если мы что-то не так сделали. Мария Иванова

Психолог подчеркнула, что адекватный человек вполне способен различить, какое именно чувство вины он испытывает, если, конечно, он не довел себя до неврастении и депрессии.

Врач сообщила, что у чувства вины есть разновидности.

Бывает вина истинная. Она возникает, когда поступок действительно был аморальным, когда были преданы внутренние принципы и ценности самого человека. В таком случае следует просто принести извинения пострадавшей стороне и принять для себя решение так больше не поступать.

Есть вина экзистенциальная. В этом случае человек испытывает ее перед обществом, перед Богом, перед жизнью и самим собой. Вот здесь уже нужно как следует поработать над тем, чтобы понять, откуда берется это чувство, и как можно скорее внести в свое существование коррективы, иначе потом будет вообще непонятно, зачем человек свою жизнь прожил.

И третий вариант – вина невротическая. Она связана именно с тем, как человека воспитывали его родители и окружавшие взрослые. Желание понравиться всем и каждому, отсутствие своей точки зрения, предательство собственных интересов во имя неочевидного блага кого-то другого – путевка к психологу, а, возможно, и психотерапевту.

Психолог рассказала, что делать, если вас действительно обижают, при этом незаслуженно. Например, когда покупатель хамит продавцу, начальник – подчиненному, один водитель на дороге – другому.

Очень хорошая практика: осознавать, что все, что вам говорит человек, он говорит о себе. Человек никогда не будет срываться на другом из-за того, что тот действительно виноват. Если даже предположить, что человек сделал что-то не так, то когда вы в нормальном психологическом состоянии, вы не будете на нем срываться. А если вы срываетесь, то это значит, что вам самому внутри плохо. Психолог Мария Иванова