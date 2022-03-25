Какой будет погода в Казахстане 26 марта

На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки, на севере, востоке страны –преимущественно в виде снега, ночью на юго-западе, днем на юге, юго-востоке республики – сильный дождь и снег. Лишь на западе страны сохраняется погода без осадков. РГП «Казгидромет»

По республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на севере, северо-западе, востоке – метель.

Днем на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, ночью и утром в горных районах – туман, днем на востоке области – усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью и утром на юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на юге области – гроза, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с.

Днем в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, на севере, западе, в горных и предгорных районах – усиление ветра 15-20 м/с, днем на севере области и в горных районах порывы 25 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается туман, ночью – гололед, ночью на севере, в центре, днем в центре, на юге области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Мангистауской области ожидается гололед, на западе, юге области – туман, днем на севере области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем – с метелью, ночью и утром на востоке, юге области – туман.

На юге Карагандинской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке, днем на юге ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на севере, востоке – с низовой метелью.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается усиление ветра 18 м/с с низовой метелью, на западе области – туман.

На севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью, на западе, юге области – туман.

На юге, юго-востоке Актюбинской области ожидается гололед, на севере, юге области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Костанайской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской, западе Атырауской области ожидается туман.