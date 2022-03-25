Казахстанские школьники завоевали 40 медалей на международной математической олимпиаде

По данным пресс-службы Министерства образования и науки, золотые медали завоевали школьники из Нур-Султана, Алматы, Костаная и Караганды.

Призеры – ученики школ Актау, Атырау, Кызылорды и Павлодара.

Всего Казахстан на соревнованиях представил 131 школьник из разных регионов страны.