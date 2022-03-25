16:15 25.03.2022
Казахстанские школьники завоевали 40 медалей на международной математической олимпиаде
Фото: pixabay
В Международной Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиаде приняли участие сотни школьников из 38 стран мира. По итогам в копилке казахстанской сборной - 5 золотых, 13 серебряных и 22 бронзовых медали, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Министерства образования и науки, золотые медали завоевали школьники из Нур-Султана, Алматы, Костаная и Караганды.
Призеры – ученики школ Актау, Атырау, Кызылорды и Павлодара.
Всего Казахстан на соревнованиях представил 131 школьник из разных регионов страны.
Призеры получат возможность войти в сборную Казахстана для участия в Международной олимпиаде IMO. Пресс-служба МОН РК