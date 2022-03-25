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16:15 25.03.2022

Казахстанские школьники завоевали 40 медалей на международной математической олимпиаде

победители олимпиады Фото: pixabay
В Международной Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиаде приняли участие сотни школьников из 38 стран мира. По итогам в копилке казахстанской сборной - 5 золотых, 13 серебряных и 22 бронзовых медали, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства образования и науки, золотые медали завоевали школьники из Нур-Султана, Алматы, Костаная и Караганды.

Призеры – ученики школ Актау, Атырау, Кызылорды и Павлодара.

Всего Казахстан на соревнованиях представил 131 школьник из разных регионов страны.

Призеры получат возможность войти в сборную Казахстана для участия в Международной олимпиаде IMO. Пресс-служба МОН РК
Анастасия Московчук
МОН РК Казахстан
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