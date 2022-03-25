Еще две медали завоевали казахстанские гребцы на Чемпионате Азии

Сергей Токарницкий стал серебряным призером в соревнованиях на байдарке-одиночке (500 м). Ольга Сурмина и Маргарита Торлопова поднялись на вторую ступень пьедестала, успешно выступив в финале на дистанции 500 м (каноэ-двойка).

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