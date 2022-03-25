16:49 25.03.2022
Еще две медали завоевали казахстанские гребцы на Чемпионате Азии
Фото: olympic.kz
В Таиланде продолжается Чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Казахстанские спортсмены отметились очередными наградами, сообщает Zakon.kz.
Сергей Токарницкий стал серебряным призером в соревнованиях на байдарке-одиночке (500 м). Ольга Сурмина и Маргарита Торлопова поднялись на вторую ступень пьедестала, успешно выступив в финале на дистанции 500 м (каноэ-двойка).Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.