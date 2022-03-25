За нарушение нотариальной и адвокатской тайны будут привлекать к адмответственности — законопроект

Законопроект направлен на:

установление административного ареста за нарушение требований режима военного положения, а также отнесение названного правонарушения к обстоятельствам, отягчающим ответственность за административные правонарушения; регламентацию процедур производства дел при ЧП; установление административной ответственности:

за нарушение обязанности соблюдения нотариальной тайны, адвокатской тайны и тайны юридического консультанта;

за оказание туристских услуг туроператорами или турагентами без заключенного агентского договора на реализацию туристского продукта;

за оказание туристских услуг гидами, инструкторами туризма, экскурсоводами без сертификата о прохождении подготовки в сфере туризма или гражданства РК;

за вовлечение или допуск граждан РК в возрасте до 21 года в занятия азартными играми или пари на деньги, вещи и иные ценности;

за наличие двойного гражданства у лиц, занимающих должности госслужащих и руководителей квазигосорганизаций.

К профессиональной тайне относятся сведения, связанные с оказанием услуг нотариусами, адвокатами, юридическими консультантами, а также они являются сведениями конфиденциального характера, которые могут быть представлены третьим лицам только в соответствии с законом или по решению суда.

Как отмечают разработчики законопроекта, помимо нотариусов, адвокатов и юридических консультантов, сохранение профессиональной тайны обязательно для их стажеров, помощников и иных лиц, указанных в профильном законе, а также для лиц, прекративших (утративших) данный статус или приостановивших работу.

Административную ответственность указанных лиц за разглашение профессиональной тайны предлагают установить по аналогии со ст. 185 КоАП — нарушение обязанности сохранения сведений, содержащих коммерческую, банковскую тайну, сведений кредитных отчетов или информации, полученных из базы данных кредитных историй кредитного бюро, без согласия их владельца лицом, которому они стали известны в связи с профессиональной или служебной деятельностью, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. За это предусмотрен штраф в размере 50 МРП (153 150 тенге).

За разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, без профессиональной или служебной необходимости лицами, которым стало известно о таких сведениях, предусмотрен штраф в 40 МРП (122 520 тенге).

В настоящее время нотариусы, адвокаты, юридические консультанты привлекаются к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности.

Также предлагается:

передать от судов в уполномоченный орган по делам госслужбы рассмотрение дел, связанных с незаконным вмешательством должностных лиц госорганов, осуществляющих надзорные и контрольные функции, а также местных исполнительных органов в деятельность ИП, юрлиц путем издания незаконных актов и дачи незаконных поручений, препятствующих их предпринимательской деятельности.

исключение промежуточных актов по ходатайствам об отложении и продлении срока рассмотрения дела судом;

регламентация вопросов применения привода в производстве по делам об административных правонарушениях на уровне КоАП;

установление возможности подачи в апелляционном порядке жалобы и ходатайства прокурора в течение срока, когда лицо считается подвергнутым административному взысканию;

допущение возможности изменения квалификации при рассмотрении дела только в сторону улучшения;

установление обязанности суда по разъяснению вынесенного постановления по жалобе.

Более подробно документ можно посмотреть здесь.

Законопроект также размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 апреля.