За нарушение нотариальной и адвокатской тайны будут привлекать к адмответственности — законопроект
Законопроект направлен на:
установление административного ареста за нарушение требований режима военного положения, а также отнесение названного правонарушения к обстоятельствам, отягчающим ответственность за административные правонарушения;
регламентацию процедур производства дел при ЧП;
установление административной ответственности:
за нарушение обязанности соблюдения нотариальной тайны, адвокатской тайны и тайны юридического консультанта;
за оказание туристских услуг туроператорами или турагентами без заключенного агентского договора на реализацию туристского продукта;
за оказание туристских услуг гидами, инструкторами туризма, экскурсоводами без сертификата о прохождении подготовки в сфере туризма или гражданства РК;
за вовлечение или допуск граждан РК в возрасте до 21 года в занятия азартными играми или пари на деньги, вещи и иные ценности;
за наличие двойного гражданства у лиц, занимающих должности госслужащих и руководителей квазигосорганизаций.
К профессиональной тайне относятся сведения, связанные с оказанием услуг нотариусами, адвокатами, юридическими консультантами, а также они являются сведениями конфиденциального характера, которые могут быть представлены третьим лицам только в соответствии с законом или по решению суда.
Административную ответственность указанных лиц за разглашение профессиональной тайны предлагают установить по аналогии со ст. 185 КоАП — нарушение обязанности сохранения сведений, содержащих коммерческую, банковскую тайну, сведений кредитных отчетов или информации, полученных из базы данных кредитных историй кредитного бюро, без согласия их владельца лицом, которому они стали известны в связи с профессиональной или служебной деятельностью, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. За это предусмотрен штраф в размере 50 МРП (153 150 тенге).
За разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, без профессиональной или служебной необходимости лицами, которым стало известно о таких сведениях, предусмотрен штраф в 40 МРП (122 520 тенге).
В настоящее время нотариусы, адвокаты, юридические консультанты привлекаются к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности.
Также предлагается:
передать от судов в уполномоченный орган по делам госслужбы рассмотрение дел, связанных с незаконным вмешательством должностных лиц госорганов, осуществляющих надзорные и контрольные функции, а также местных исполнительных органов в деятельность ИП, юрлиц путем издания незаконных актов и дачи незаконных поручений, препятствующих их предпринимательской деятельности.
исключение промежуточных актов по ходатайствам об отложении и продлении срока рассмотрения дела судом;
регламентация вопросов применения привода в производстве по делам об административных правонарушениях на уровне КоАП;
установление возможности подачи в апелляционном порядке жалобы и ходатайства прокурора в течение срока, когда лицо считается подвергнутым административному взысканию;
допущение возможности изменения квалификации при рассмотрении дела только в сторону улучшения;
установление обязанности суда по разъяснению вынесенного постановления по жалобе.
Более подробно документ можно посмотреть здесь.
Законопроект также размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 апреля.