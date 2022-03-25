Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:32 25.03.2022

За нарушение нотариальной и адвокатской тайны будут привлекать к адмответственности — законопроект

поправки в КОАП Фото: Zakon.kz
Министерство юстиции разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает Zakon.kz.

Законопроект направлен на:

  1. установление административного ареста за нарушение требований режима военного положения, а также отнесение названного правонарушения к обстоятельствам, отягчающим ответственность за административные правонарушения;

  2. регламентацию процедур производства дел при ЧП;

  3. установление административной ответственности:

  • за нарушение обязанности соблюдения нотариальной тайны, адвокатской тайны и тайны юридического консультанта;

  • за оказание туристских услуг туроператорами или турагентами без заключенного агентского договора на реализацию туристского продукта;

  • за оказание туристских услуг гидами, инструкторами туризма, экскурсоводами без сертификата о прохождении подготовки в сфере туризма или гражданства РК;

  • за вовлечение или допуск граждан РК в возрасте до 21 года в занятия азартными играми или пари на деньги, вещи и иные ценности;

  • за наличие двойного гражданства у лиц, занимающих должности госслужащих и руководителей квазигосорганизаций.

К профессиональной тайне относятся сведения, связанные с оказанием услуг нотариусами, адвокатами, юридическими консультантами, а также они являются сведениями конфиденциального характера, которые могут быть представлены третьим лицам только в соответствии с законом или по решению суда.

Как отмечают разработчики законопроекта, помимо нотариусов, адвокатов и юридических консультантов, сохранение профессиональной тайны обязательно для их стажеров, помощников и иных лиц, указанных в профильном законе, а также для лиц, прекративших (утративших) данный статус или приостановивших работу.

Административную ответственность указанных лиц за разглашение профессиональной тайны предлагают установить по аналогии со ст. 185 КоАП — нарушение обязанности сохранения сведений, содержащих коммерческую, банковскую тайну, сведений кредитных отчетов или информации, полученных из базы данных кредитных историй кредитного бюро, без согласия их владельца лицом, которому они стали известны в связи с профессиональной или служебной деятельностью, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. За это предусмотрен штраф в размере 50 МРП (153 150 тенге).

За разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, без профессиональной или служебной необходимости лицами, которым стало известно о таких сведениях, предусмотрен штраф в 40 МРП (122 520 тенге).

В настоящее время нотариусы, адвокаты, юридические консультанты привлекаются к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности.

Также предлагается:

  • передать от судов в уполномоченный орган по делам госслужбы рассмотрение дел, связанных с незаконным вмешательством должностных лиц госорганов, осуществляющих надзорные и контрольные функции, а также местных исполнительных органов в деятельность ИП, юрлиц путем издания незаконных актов и дачи незаконных поручений, препятствующих их предпринимательской деятельности.

  • исключение промежуточных актов по ходатайствам об отложении и продлении срока рассмотрения дела судом;

  • регламентация вопросов применения привода в производстве по делам об административных правонарушениях на уровне КоАП;

  • установление возможности подачи в апелляционном порядке жалобы и ходатайства прокурора в течение срока, когда лицо считается подвергнутым административному взысканию;

  • допущение возможности изменения квалификации при рассмотрении дела только в сторону улучшения;

  • установление обязанности суда по разъяснению вынесенного постановления по жалобе.

Более подробно документ можно посмотреть здесь.

Законопроект также размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 апреля.

Лариса Черненко
Открытые НПА МЮ РК Казахстан
Обязательное ношение масок в помещениях отменили в Казахстане
24.03.2022
Алгоритм по созданию новых областей разработали в Казахстане
24.03.2022
Ревакцинироваться Pfizer смогут все казахстанцы
24.03.2022
Еще двоих участников ограбления оружейного магазина задержали в Алматы
24.03.2022
Ситуация в Украине: подведены итоги заседания НАТО
24.03.2022
Главная Топ LIVE Все