В Антарктиде полностью разрушился крупный шельфовый ледник

Согласно спутниковым данным НАСА, площадь поверхности ледника составляла около 1200 км (сопоставима с площадью Шымкента).

Как пишет The Guardian, ледник разрушился еще 15 марта.

Послужить этому могли необычно высокие температуры, которые наблюдались в Восточной Антарктиде.

Отмечается, что столбик термометра 18 марта на станции Конкордия показал рекордные -11,8 градуса Цельсия, что на 40 градусов выше сезонной нормы.

По словам специалистов, потепление стало результатом атмосферной «реки», которая удерживала тепло над континентом.

Ученые опасаются, что данная аномалия может иметь далеко идущие последствия.

Также они отметили, что распад Конгера – одно из самых значительных событий в Антарктиде за последние 20 лет.