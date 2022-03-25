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18:25 25.03.2022

Apple приостановила поддержку карт «Мир» в Apple Pay

платежная система Фото: pexels
Американская корпорация Apple приняла решение приостановить поддержку карт «Мир» в Apple Pay, передает Zakon.kz.

Как пишет РБК, пользователи платежной системы «Мир» столкнулись с проблемой загрузки данных новых карт в Apple Pay.

Cитуацию прокомментировали в Национальной системе платежных карт РФ, заявив, что компания Apple уведомила их о том, что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay с 24 марта. Теперь загрузка новых карт недоступна, при этом в течение ближайших нескольких дней будет также остановлена работа ранее загруженных карт.

В компании уточнили, что все ранее привязанные к кошельку карты «Мир» будут удалены из платежного сервиса самой компанией Apple в ближайшее время. Дальнейшее использование карт «Мир» в Apple Pay будет недоступно.

Отмечается, что для клиентов с Android использование электронного кошелька SberPay (Android NFC) по-прежнему остается доступным.

Представители Сбербанка РФ сообщили, что кошельки Samsung Pay и Mir Pay работают с картами «Мир» в штатном режиме.

Оксана Житникова
Россия
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