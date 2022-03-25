В Казахстане утвердили правила ввоза, вывоза и транзита опасных отходов

Так, говорится, что ввоз на территорию РК из стран, не являющихся членами ЕАЭС, и вывоз с территории РК в эти страны опасных отходов в целях их дальнейшего восстановления осуществляются на основании лицензии, выдаваемой государственным органом.

Ввоз, вывоз, транзит опасных отходов осуществляются в соответствии с Базельской конвенцией и единым перечнем.

В случае вывоза (транзита) отходов с территории (по территории) РК, необходимо наличие согласия в письменном виде компетентного органа государства, на территорию которого ввозятся отходы.

Постановление вводится в действие с 4 апреля 2022 года.