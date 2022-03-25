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Законодательство РК
17:21 25.03.2022

В Казахстане утвердили правила ввоза, вывоза и транзита опасных отходов

утвердили правила по перевозке опасных отходов Фото: pixabay
Постановлением Правительства РК от 17 марта 2022 года утверждены Правила ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза и транзита опасных и других отходов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что ввоз на территорию РК из стран, не являющихся членами ЕАЭС, и вывоз с территории РК в эти страны опасных отходов в целях их дальнейшего восстановления осуществляются на основании лицензии, выдаваемой государственным органом.

Ввоз, вывоз, транзит опасных отходов осуществляются в соответствии с Базельской конвенцией и единым перечнем.

В случае вывоза (транзита) отходов с территории (по территории) РК, необходимо наличие согласия в письменном виде компетентного органа государства, на территорию которого ввозятся отходы.

Постановление вводится в действие с 4 апреля 2022 года.

Лариса Черненко
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