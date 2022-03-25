Токаеву доложили о состоянии пенсионных активов и развитии платежной системы

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации Нацбанком денежно-кредитной политики в I квартале 2022 года, а также о мерах, предпринимаемых для обеспечения финансовой и ценовой стабильности.

Фото: akorda.kz

Президент был проинформирован о ситуации на внешних и внутренних рынках. Галымжан Пирматов рассказал о тенденциях, складывающихся на валютном рынке, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда. Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о динамике инфляции, изменении структуры депозитов в банковской системе, состоянии пенсионных активов и развитии платежной системы, - говорится в сообщении.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.