Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:26 25.03.2022

Димаш Кудайберген получил награду в Дубае

награда Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген в Дубае получил награду «Лучшая международная звезда», сообщает Zakon.kz.
В Дубае состоялась ежегодная церемония вручения наград EMI GALA Fashion Awards 2022. Мне присудили награду «Лучшая международная звезда». Спасибо всем организаторам этой премии, - отметил певец.

Стоит отметить, что награду Кудайберген посвятил своей бабушке.

Комментаторы уточнили, что он заслужил эту награду и поздравили артиста.

  • Пусть всегда вас сопровождают признания;

  • Красивое выступление;

  • Так мило было за тобой наблюдать, когда ты появился на красной дорожке со своими любимыми бабушками!

  • Поздравляю! Ты лучший! - добавили пользователи.

Анастасия Московчук
Кудайберген Димаш Дубай
Обязательное ношение масок в помещениях отменили в Казахстане
24.03.2022
Алгоритм по созданию новых областей разработали в Казахстане
24.03.2022
Ревакцинироваться Pfizer смогут все казахстанцы
24.03.2022
Еще двоих участников ограбления оружейного магазина задержали в Алматы
24.03.2022
Ситуация в Украине: подведены итоги заседания НАТО
24.03.2022
Главная Топ LIVE Все