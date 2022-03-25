17:26 25.03.2022
Димаш Кудайберген получил награду в Дубае
Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген в Дубае получил награду «Лучшая международная звезда», сообщает Zakon.kz.
В Дубае состоялась ежегодная церемония вручения наград EMI GALA Fashion Awards 2022. Мне присудили награду «Лучшая международная звезда». Спасибо всем организаторам этой премии, - отметил певец.
Стоит отметить, что награду Кудайберген посвятил своей бабушке.
Комментаторы уточнили, что он заслужил эту награду и поздравили артиста.
Пусть всегда вас сопровождают признания;
Красивое выступление;
Так мило было за тобой наблюдать, когда ты появился на красной дорожке со своими любимыми бабушками!
Поздравляю! Ты лучший! - добавили пользователи.