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Законодательство РК
17:58 25.03.2022

Минфин завершил работу над законопроектом по банкротству граждан РК

обсуждение законопроекта Фото: primerminister.kz
Законопроект «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» обсудили в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

Министерством финансов завершена работа по проекту закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан» и сопутствующих законопроектов, говорится на сайте primeminister.kz.

Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в 21 законодательный акт (в 8 кодексов и 13 законов).

Как отмечается, проект закона разработан для снижения долговой нагрузки граждан, смягчения социальной напряженности, стимулирования выплат по долгам и обеспечения возврата должников к продуктивной экономической деятельности.

Во время обсуждения проектов законов проведено 10 заседаний рабочей группы, рассмотрено более 100 предложений и замечаний, предоставлены ответы на 276 вопросов, заданных через платформу «электронного правительства».

Как отмечают в правительстве, на основании представленных предложений в законопроекты внесены изменения, в том числе: упрощена процедура подачи заявлений о банкротстве, предусмотрена государственная помощь социально уязвимым категориям людей, введена возможность заключения мирового соглашения, внедрено обязательное прохождение банкротами курсов по повышению финансовой грамотности и ряд других.

По итогам совещания глава правительства Алихан Смаилов поручил уполномоченным государственным органам выработать единые позиции по несогласованным вопросам и провести все предусмотренные отечественным законодательством экспертизы.

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