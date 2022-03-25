Названо растительное вещество, которое сможет защитить легкие при COVID-19

Ученые из Медицинской школы Джонса Хопкинса установили, что такое вещество в большом количестве содержится в зеленых листовых крестоцветных овощах (прежде всего в разнообразной капусте), благодаря употреблению которого возможно существенно снизить риск повреждения легких при заболевании COVID-19, пишет издание «Медикфорум».

Сульфорафан, соединение, содержащееся в зеленых листовых овощах, может защитить легкие от повреждения коронавирусом, – указывается в материале исследования.

Растительное вещество сульфорафан давно привлекает внимание ученых. Оно представляет собой богатое серой соединение, содержащееся преимущественно в составе крестоцветных овощей.

Согласно уже проведенным научным работам, оно оказывает оздоровительный эффект, уменьшая воспалительные процессы, нейтрализуя токсины в организме, обладая антиоксидантным, противомикробным, противовоспалительным, омолаживающим, нейропротекторным и антидиабетическим свойством.

Во время нового эксперимента установлено, что под влиянием этого вещества происходит 17%-ное снижение количества вируса в легких и 9%-ное уменьшение количества вируса в верхних дыхательных путях.

В рамках исследования испытания проводились на мышах. Ученые обнаружили, что у животных, которые получали сульфорафан, уровень повреждения легких был на 29% ниже, чем среди не получавших его. Кроме того, по словам специалистов, соединение уменьшало интенсивность воспаления в легочных тканях, лучше защищало клетки от гиперактивного иммунного ответа, вызывающего при COVID-19 тяжелые осложнения.

Мы обнаружили, что сульфорафан является достаточно эффективным противовирусным компонентом, а также помогает контролировать иммунные реакции. Эта многофункциональная активность делает его потенциальным средством для использования против COVID-19, а также инфекций, вызванных другими коронавирусами, – заключили авторы проекта в своей работе.