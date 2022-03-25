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18:39 25.03.2022

Срок уплаты налога на транспорт истекает 1 апреля

налог на транспорт Фото: Zakon.kz
Департамент государственных доходов по ВКО напоминает, что срок уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2021 год истекает 1 апреля 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении «e-Salyq Azamat».

Вместе с тем исчисленные налоговыми органами суммы налога в настоящее время направляются пользователям банковских мобильных приложений в виде PUSH-уведомлений.

Кроме того, данная информация будет размещена в сервисе «Предстоящие платежи для физических лиц» на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях «e-Salyq Azamat» и банков второго уровня АО «Каспи банк» и АО «Халык банк».

Лариса Черненко
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