Ветер, туман и гололед - погода на 26 марта в Казахстане

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области и в Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер северный, северо-восточный.

На севере Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман.

На севере Кызылординской области и в Кызылорде - туман, ночью гололед. Ветер юго-западный.

На юге Карагандинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный. В Жезказгане днем 26 марта - гололед.

В Мангистауской области и в Актау – осадки. Ночью на севере, западе области временами сильные (дождь, снег). Ночью и утром на севере области ожидается гололед.

На севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

в Нур-Султане ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На юге, юго-востоке Актюбинской области ожидается гололед. Ветер северный, северо-восточный, на севере, юге области порывы 15 м/с.