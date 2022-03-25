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19:01 25.03.2022

Ветер, туман и гололед - погода на 26 марта в Казахстане

погода на 26 марта Фото: МЧС
РГП «Казгидромет» представил прогноз погоды в Казахстане на 26 марта 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области и в Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер северный, северо-восточный.

На севере Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман.

На севере Кызылординской области и в Кызылорде - туман, ночью гололед. Ветер юго-западный.

На юге Карагандинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный. В Жезказгане днем 26 марта - гололед.

В Мангистауской области и в Актау – осадки. Ночью на севере, западе области временами сильные (дождь, снег). Ночью и утром на севере области ожидается гололед.

На севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

в Нур-Султане ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На юге, юго-востоке Актюбинской области ожидается гололед. Ветер северный, северо-восточный, на севере, юге области порывы 15 м/с.

Лариса Черненко
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