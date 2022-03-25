Общественные советы не стали эффективными институтами – нацдоклад о коррупции

Выделяются три негативные тенденции, требующие пересмотра деятельности ОС.

Во-первых, отсутствие транспарентности при формировании состава, недостаточная прозрачность процедуры определения составов данных органов, их автономности и самостоятельности.

Несмотря на формальное соблюдение лимита гражданского сектора в составе общественных советов (не менее 2/3), он зачастую представлен бывшими госслужащими, экс-акимами, депутатами, руководителями социальных объектов, выражающими лояльность руководству региона.

Как правило, отсутствуют представители общественности, оппонирующие позиции местных властей.

Практика подбора лояльных активистов приводит к «выхолащиванию» самой сути общественных советов. В них не представлены крупные эксперты и ученые с альтернативными мнениями, отсутствуют представители местной оппозиции и реальные лидеры общественного мнения.

Во-вторых, нет ориентированности на снижение протестности.

На местном уровне отсутствуют площадки, где оппозиционно и критически настроенные общественники могут озвучить свои требования и вместе с властями вести поиск решения поднимаемых проблем.

Подобная ситуация противоречит принципу «слышащего государства» и повышает риски общественной дестабилизации.

В-третьих, деятельность общественных советов малоэффективна.

По мнению населения, они формально собираются несколько раз в год и проводят заслушивания акимов о социально-экономическом развитии регионов, практически не поднимая проблемные вопросы регионов и не предлагая пути их решения.

В целях повышения доверия к деятельности общественных советов и формирования реальной площадки для критики и предложений со стороны граждан глава государства дал ряд поручений Правительству и акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, в том числе по включению в состав общественных советов представителей конструктивной оппозиции из числа политических партий, НПО, гражданских активистов, участников мирных митингов, а также минимизировать количество представителей государственных органов.

Во исполнение данных документов реализованы порядка трех тысяч мероприятий образовательного, информационного и организационного характера.

Так, во всех регионах на площадках молодежных ресурсных центров проведено 154 встречи учащихся с их кумирами (в формате TedX). В рамках общереспубликанской акции «Час добропорядочности» в учебных заведениях организована трансляция 38 видеолекций.

По всей стране прошли конкурсы «Парасатты отбасы» с участием более 12 тысяч семей.

При координации Министерства культуры и спорта в репертуаре республиканских театров представлены постановки на антикоррупционную тематику.

В рамках проекта «Адал көмек» ведущими юристами-волонтерами проведено более 13 тысяч онлайн-консультаций и 740 встреч. Даны разъяснения по 40 тысячам вопросов граждан.

Агентством совместно с Министерством образования и науки создается антикоррупционная образовательная среда.

Справочное: За совершение коррупционных правонарушений осуждено 892 лица (1021 – в 2020 году), среди них служащие: органов внутренних дел – 207 (254), акиматов и их структурных подразделений – 150 (211), из них акимов – 5 (19), Министерства финансов – 34 (67), Министерства сельского хозяйства – 19 (18), Министерства здравоохранения – 16 (5), органов национальной безопасности – 10 (5), службы экономических расследований – 4 (7), прокуратуры – 3 (6), судьи – 3 (5).

В структуре коррупционной преступности из года в год растет доля взяточничества (получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве). Если в 2015 году это было только каждое третье преступление (895 от 2 733), то в 2021 году – более 67% (1053 от 1557). Это сигнал о наличии в работе государственного аппарата рисковых зон, связанных с бюрократией и сложными процедурами.

Несмотря на снижение общей статистики, возросло число особо тяжких коррупционных преступлений (на 10%), задержанных (на 10%, с 216 до 235), арестованных (на 13%, с 197 до 223) и осужденных к лишению свободы (на 7%, с 269 до 289).