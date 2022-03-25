В Антикоре высказали нарекания к Комитету транспорта МИИР

Принимаемые Комитетом транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития меры по борьбе с недобросовестными автоперевозчиками грузов формальны и не приводят к ожидаемым результатам. Более 800 тысяч транспортных средств остаются без официального транспортного контроля, а государство несет миллиардные убытки на ремонт дорог (в среднем 60 млрд тенге в год). Антикор

К примеру, в Восточно-Казахстанской области пресечена преступная деятельность должностных лиц, которые за взятки обеспечивали незаконное перемещение транспортных средств с превышением допустимой нормы груза.

Ежедневная сумма поборов составляла порядка 150-200 тысяч тенге.

Также отмечается, что за 9 лет не налажена работа специальных автоматизированных измерительных средств.

Комитетом транспорта не ведется онлайн-видеомониторинг за территориальными инспекциями, осуществляющими контроль на дорогах, не обеспечивается использование ими видеожетонов.

Существенные недостатки имеются и в сфере технического осмотра транспортных средств. Агентством выявлено 54 лжеоператора техосмотра, которые только в 2021 году выдали 435 тысяч фиктивных диагностических карт. Таким образом, 15% всего автотранспорта Казахстана создает угрозу жизни и здоровью граждан, безопасности движения в целом. Антикор

Однако, указывается в докладе, органы транспортного контроля вместо борьбы с лжеоператорами техосмотра покровительствуют их незаконной деятельности.

Ежегодно Комитетом транспорта на паритетных основах производится обмен с иностранными государствами бланками разрешений в целях развития международных торговых отношений. Однако зачастую создается искусственный дефицит бланков путем незаконного отказа добросовестным перевозчикам в их получении. Они предоставляются аффилированным с сотрудниками инспекций транспортного контроля компаниям, не имеющим собственного грузового транспорта.

Как отмечается в нацдокладе, по итогам анализа Министерству индустрии и инфраструктурного развития будут даны соответствующие рекомендации.