В прокуратуре Алматы обсудили вопросы соблюдения конституционных прав граждан
В его работе приняли участие первые руководители и личный состав территориальных органов уголовного преследования.
Работа по усилению защиты прав граждан эффективно продолжается в рамках трехзвенной модели правосудия.
В текущем году не допущено необоснованного и преждевременного вовлечения в орбиту уголовного преследования 55 лиц.
Обращено внимание, что реализация внедряемых правовых реформ и повышение качества следствия в первую очередь призваны защищать конституционные права граждан.
Также повесткой заседания явился вопрос применения недозволенных методов следствия в отношении участников январских событий.
В настоящее время по таким фактам расследуется 59 уголовных дел, по которым заслушаны отчеты следственных органов.
Прокуратурой подчеркнута важность полноты и объективности расследования. Надзорный орган в свою очередь обеспечит законность принятых процессуальных решений.