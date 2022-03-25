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20:29 25.03.2022

В прокуратуре Алматы обсудили вопросы соблюдения конституционных прав граждан

Зимний вид Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
25 марта 2022 года в прокуратуре города Алматы состоялось очередное расширенное заседание коллегии по вопросам соблюдения конституционных прав граждан в уголовном процессе, сообщает Zakon.kz.

В его работе приняли участие первые руководители и личный состав территориальных органов уголовного преследования.

Работа по усилению защиты прав граждан эффективно продолжается в рамках трехзвенной модели правосудия.

В текущем году не допущено необоснованного и преждевременного вовлечения в орбиту уголовного преследования 55 лиц.

Обращено внимание, что реализация внедряемых правовых реформ и повышение качества следствия в первую очередь призваны защищать конституционные права граждан.

Также повесткой заседания явился вопрос применения недозволенных методов следствия в отношении участников  январских событий.

В настоящее время по таким фактам расследуется 59 уголовных дел, по которым заслушаны отчеты следственных органов.

Прокуратурой подчеркнута важность полноты и объективности расследования. Надзорный орган в свою очередь обеспечит законность принятых процессуальных решений.

Константин Вноровский
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