В прокуратуре Алматы обсудили вопросы соблюдения конституционных прав граждан

В его работе приняли участие первые руководители и личный состав территориальных органов уголовного преследования.

Работа по усилению защиты прав граждан эффективно продолжается в рамках трехзвенной модели правосудия.

В текущем году не допущено необоснованного и преждевременного вовлечения в орбиту уголовного преследования 55 лиц.

Обращено внимание, что реализация внедряемых правовых реформ и повышение качества следствия в первую очередь призваны защищать конституционные права граждан.

Также повесткой заседания явился вопрос применения недозволенных методов следствия в отношении участников январских событий.

В настоящее время по таким фактам расследуется 59 уголовных дел, по которым заслушаны отчеты следственных органов.

Прокуратурой подчеркнута важность полноты и объективности расследования. Надзорный орган в свою очередь обеспечит законность принятых процессуальных решений.