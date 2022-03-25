Мышь в коржике – ДСЭК провел проверку

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана провел проверку в отношении производителя/поставщика продукции.

При внеплановой проверке установлено, что цех по производству мучных кондитерских изделий осуществляет свою работу без уведомления о начале деятельности. Выявлен ряд нарушений требований санитарных правил, в том числе и по технологическому процессу производства пищевой продукции.

За выявленные нарушения субъект предпринимательства привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 425 на сумму 352 245 тенге. За отсутствие уведомления о начале деятельности материалы переданы в суд по ч. 1 ст. 463 КоАП РК, выдано санитарное предписание.

Также направлено письмо в Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК по городу Нур-Султану с целью определения правомерности выданной декларации о соответствии на производимую продукцию и рассмотрении вопроса о ее аннулировании.

Согласно статье 24 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», деятельность объектов незначительной эпидзначимости осуществляется по уведомлению. Физические и юридические лица до начала деятельности (эксплуатации) объектов незначительной эпидзначимости обязаны привести объект в соответствие с требованиями нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и уведомить государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения о начале или прекращении деятельности объекта в порядке, установленном Законом РК «О разрешениях и уведомлениях». Пресс-служба ДСЭК города Нур-Султана

Департамент рекомендует субъектам бизнеса тщательно выбирать аутсорсинговые компании и поставщиков пищевой продукции. При необходимости посетить объект и убедиться в его надлежащем санитарном состоянии. Это в дальнейшем поможет избежать подобных ситуаций и риска возникновения пищевых отравлений.