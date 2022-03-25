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Законодательство РК
22:50 25.03.2022

Ситуация в Украине: США не намерены давить на Киев, Турция не отдаст С-400

Ситуация в Украине 25 марта Фото: mil_ru
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия, Австрия и Венгрия противятся разрыву торговых отношений с Россией, сообщает Zakon.kz.

  • Турция не будет присоединяться к антироссийским санкциям, так как «не может позволить замерзнуть своим гражданам без российского газа», и не будет передавать Украине комплексы ПВО С-400, заявил президент Эрдоган.

  • Премьер Польши: Германия, Австрия и Венгрия противятся разрыву торговых отношений с Россией.

  • На бывшую сотрудницу российского Первого канала Овсянникову составлен новый протокол – за дискредитацию Вооруженных сил.

  • Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте – помощник президента РФ Мединский.

  • Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не намерены давить на Киев, чтобы он пошел на те или иные соглашения с РФ.

  • ВС РФ потеряли за время операции в Украине 1351 военнослужащего убитыми, 3825 получили ранения, заявили в Минобороны России.

  • Франция и Мексика запросили на 29 марта проведение заседания СБ ООН по гуманитарной ситуации в Украине.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Польша США Украина
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