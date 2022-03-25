Ситуация в Украине: США не намерены давить на Киев, Турция не отдаст С-400

Турция не будет присоединяться к антироссийским санкциям, так как «не может позволить замерзнуть своим гражданам без российского газа», и не будет передавать Украине комплексы ПВО С-400, заявил президент Эрдоган.

Премьер Польши: Германия, Австрия и Венгрия противятся разрыву торговых отношений с Россией.

На бывшую сотрудницу российского Первого канала Овсянникову составлен новый протокол – за дискредитацию Вооруженных сил.

Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте – помощник президента РФ Мединский.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не намерены давить на Киев, чтобы он пошел на те или иные соглашения с РФ.

ВС РФ потеряли за время операции в Украине 1351 военнослужащего убитыми, 3825 получили ранения, заявили в Минобороны России.