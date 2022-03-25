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22:12 25.03.2022

На вечере бокса в Алматы казахстанец нокаутировал узбекского бойца

Боксер Фото: Instagramkamshybek_kunkabayev
Чемпион мира по версии WBA GOLD Камшыбек Кункабаев (5-0) нокаутировал соперника из Узбекистана Фарруха Джураева(6-5-1), сообщает Zakon.kz.

Главный поединок в первом тяжелом весе вечера бокса MTK Kazakhstan в Алматы был запланирован на десять раундов, но закончился во втором.

Кункабаев провел серию ударов, и рефери встречи решил остановить бой. Казахстанцу была засчитана победа техническим нокаутом.

Кункабаев одержал пятую победу в профи, а Джураев шестой раз покинул ринг побежденным.

Камшыбек Кункабаев является чемпионом в крузервейте по версии WBA Gold, однако его бой с Джураевым не был титульным. Это произошло после того, как его соперник – Джонни Мюллер (23-9-2, 14 КО) из ЮАР – получил травму и выбыл.

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Константин Вноровский
Алматы
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