На вечере бокса в Алматы казахстанец нокаутировал узбекского бойца

Главный поединок в первом тяжелом весе вечера бокса MTK Kazakhstan в Алматы был запланирован на десять раундов, но закончился во втором.

Кункабаев провел серию ударов, и рефери встречи решил остановить бой. Казахстанцу была засчитана победа техническим нокаутом.

Кункабаев одержал пятую победу в профи, а Джураев шестой раз покинул ринг побежденным.

Камшыбек Кункабаев является чемпионом в крузервейте по версии WBA Gold, однако его бой с Джураевым не был титульным. Это произошло после того, как его соперник – Джонни Мюллер (23-9-2, 14 КО) из ЮАР – получил травму и выбыл.

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