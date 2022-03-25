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23:40 25.03.2022

Рай Сейтжанов одолел мексиканца и завоевал титул WBO Youth

Бокс, Алматы, титул WBO Youth Фото: Instagram/ray.seitzhanov
Казахстанский боксер Рай Сейтжанов (10-0, 6 КО) выиграл бой за титул WBO Youth в первом полусреднем весе против мексиканца Хосе Масиаса Энрикеса (15-1-2, 7 КО), сообщает Zakon.kz.

Соперники сошлись за пояс WBO в одном из главных боев вечера бокса MTK Kazakhstan в Алматы.

Бой прошел всю дистанцию в 10 раундов и завершился победой Сейтжанова раздельным решением судей.

Энрикес был точнее в начале поединка и даже сумел подбить Раю правый глаз так, что тот заплыл. Но во второй половине боя казахстанец был активнее и титул достался ему.

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Константин Вноровский
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