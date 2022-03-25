Рай Сейтжанов одолел мексиканца и завоевал титул WBO Youth

Соперники сошлись за пояс WBO в одном из главных боев вечера бокса MTK Kazakhstan в Алматы.

Бой прошел всю дистанцию в 10 раундов и завершился победой Сейтжанова раздельным решением судей.

Энрикес был точнее в начале поединка и даже сумел подбить Раю правый глаз так, что тот заплыл. Но во второй половине боя казахстанец был активнее и титул достался ему.

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