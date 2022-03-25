23:40 25.03.2022
Рай Сейтжанов одолел мексиканца и завоевал титул WBO Youth
Фото: Instagram/ray.seitzhanov
Казахстанский боксер Рай Сейтжанов (10-0, 6 КО) выиграл бой за титул WBO Youth в первом полусреднем весе против мексиканца Хосе Масиаса Энрикеса (15-1-2, 7 КО), сообщает Zakon.kz.
Соперники сошлись за пояс WBO в одном из главных боев вечера бокса MTK Kazakhstan в Алматы.
Бой прошел всю дистанцию в 10 раундов и завершился победой Сейтжанова раздельным решением судей.
Энрикес был точнее в начале поединка и даже сумел подбить Раю правый глаз так, что тот заплыл. Но во второй половине боя казахстанец был активнее и титул достался ему.
Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.