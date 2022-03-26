США решили увеличить производство ракетных комплексов Javelin и Stinger

США намерены нарастить производство противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, сообщает Lenta.ru.

По словам помощника министра Армии США по вопросам закупок, логистики и технологий Дугласа Буша, увеличение объемов производства позволит американской армии восполнить арсеналы после того, как США в рамках пакета военной помощи поставили Украине таких систем. Буш добавил, что Конгресс США выделил крупную сумму на данные цели.

Помощник министра Сухопутных войск США также отметил, что «прямо сейчас» рассматриваются несколько вопросов, связанных с производством комплексов. В частности, он указал на длительные сроки оформления закупок, приобретение дополнительного оборудования к ним, потребности на местах и проблемы с цепочками поставок.

16 марта The Wall Street Journal сообщила о планах президента США Джо Байдена предоставить Украине военную помощь на рекордную сумму. По данным газеты, американский лидер намерен оказать стране поддержку в размере более миллиарда долларов. Пакет помощи включает в себя поставку противотанковых и зенитных комплексов, среди которых переносные средства ПВО и комплексы Javelin и Stinger.