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07:25 26.03.2022

Рыбакина, Путинцева и Бублик вышли в третий круг Мiамi Маstеrs

Теннис Второй круг США Фото: ktf.kz
Лидеры казахстанского тенниса Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Александр Бублик сумели пройти второй круг одиночного разряда на крупном хардовом турнире в Майами, сообщает Zakon.kz.

Всем трем казахстанцам пришлось очень серьезно потрудиться, чтобы пробиться в третий круг личного зачета.

Елена Рыбакина в матче второго раунда обыграла румынку Елену-Габриэлу Рузу – 6:4, 7:5.

Юлия Путинцева на свой поединок с Лесией Цуренко из Украины потратила почти три часа и три сета – 6:3, 4:6, 7:5.

Заставил также понервничать своих поклонников первая ракетка Казахстана – Александр Бублик, который в тяжелой борьбе одолел колумбийца Даниэля Элахи Галана – 6:7, 6:3, 6:4.

Далее Александра Бублика ждет шестой сеяный данных состязаний и недавний соперник по Кубку Дэвиса – норвежец Каспер Рууд.

Рыбакина встретится с американкой Джессикой Пегулой, а Путинцева будет противостоять фаворитке турнира Пауле Бадосе из Испании.

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Куандык Шынасилов
Бублик Александр Путинцева Юлия Рыбакина Елена
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