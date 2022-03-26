Рыбакина, Путинцева и Бублик вышли в третий круг Мiамi Маstеrs

Всем трем казахстанцам пришлось очень серьезно потрудиться, чтобы пробиться в третий круг личного зачета.

Елена Рыбакина в матче второго раунда обыграла румынку Елену-Габриэлу Рузу – 6:4, 7:5.

Юлия Путинцева на свой поединок с Лесией Цуренко из Украины потратила почти три часа и три сета – 6:3, 4:6, 7:5.

Заставил также понервничать своих поклонников первая ракетка Казахстана – Александр Бублик, который в тяжелой борьбе одолел колумбийца Даниэля Элахи Галана – 6:7, 6:3, 6:4.

Далее Александра Бублика ждет шестой сеяный данных состязаний и недавний соперник по Кубку Дэвиса – норвежец Каспер Рууд.

Рыбакина встретится с американкой Джессикой Пегулой, а Путинцева будет противостоять фаворитке турнира Пауле Бадосе из Испании.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам – плюс 100% к первому пополнению.