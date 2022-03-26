07:04 26.03.2022
Бразилия предложила посредничество в переговорах между Украиной и Россией
Фото: pixabay
В феврале президент Бразилии Жаир Болсонару заяивл, что в принятии решений и заявлений в отношении Москвы он намерен руководствоваться практическими соображениями с учетом партнерства двух стран, сообщает Zakon.kz.
Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франс заявил, что страна выступает за диалог между Россией и Украиной и готова выступить посредником переговоров, сообщает CNN.
Франс отметил, что не знает, способно ли латиноамериканское государство повлиять на процесс ввиду географической удаленности от зоны конфликта.
Но, безусловно, Бразилия, благодаря своей позиции действительно может быть посредником в этом диалоге.Карлос Франс
28 февраля президент Жаир Болсонару сообщил, что Бразилия будет придерживаться нейтрального статуса в этом конфликте.
Бразилия займет нейтральную позицию в отношении Украины
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