Число заболевших КВИ за сутки выросло в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 11,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 2,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 7,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 5,
в Костанайской области – 2,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 3,
в СКО – 1,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 305 017 случаев.
797 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 16,
в Алматы – 38,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 175,
в Алматинской области – 6,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 12,
в Жамбылской области – 272,
в ЗКО – 196,
в Карагандинской области – 19,
в Костанайской области – 21,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 40,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 287 757 человек.