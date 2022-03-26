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08:00 26.03.2022

Число заболевших КВИ за сутки выросло в Казахстане

КВИ Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали на 12 случаев заражения больше, чем днем ранее. Новые случаи выявили в девяти регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 11,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 1,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 2,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 7,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 5,

  • в Костанайской области – 2,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 3,

  • в СКО – 1,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 017 случаев.

797 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 16,

  • в Алматы – 38,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 175,

  • в Алматинской области – 6,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 12,

  • в Жамбылской области – 272,

  • в ЗКО – 196,

  • в Карагандинской области – 19,

  • в Костанайской области – 21,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 1,

  • в Павлодарской области – 0,

  • в СКО – 40,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 287 757 человек.

Данияр Кунафин
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