Число заболевших КВИ за сутки выросло в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 11,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 2,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 7,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 5,

в Костанайской области – 2,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 3,

в СКО – 1,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 017 случаев.

797 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 16,

в Алматы – 38,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 175,

в Алматинской области – 6,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 12,

в Жамбылской области – 272,

в ЗКО – 196,

в Карагандинской области – 19,

в Костанайской области – 21,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 40,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 287 757 человек.