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09:18 26.03.2022

Один казахстанец скончался от КВИ за сутки

ИВЛ Коронавирус Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 34 новых случая заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 26 марта лечение от КВИ продолжают получать 4622 человека (3602+ и 1020 КВИ-), из них в стационарах – 516, на амбулаторном уровне – 4106.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 37,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 18,

  • на аппарате ИВЛ – 7.

Коронавирус Казахстан

Фото: Минздрав РК

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