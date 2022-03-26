09:18 26.03.2022
Один казахстанец скончался от КВИ за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 34 новых случая заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 26 марта лечение от КВИ продолжают получать 4622 человека (3602+ и 1020 КВИ-), из них в стационарах – 516, на амбулаторном уровне – 4106.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 37,
в состоянии крайней степени тяжести – 18,
на аппарате ИВЛ – 7.
Фото: Минздрав РК