Один казахстанец скончался от КВИ за сутки

На 26 марта лечение от КВИ продолжают получать 4622 человека (3602+ и 1020 КВИ-), из них в стационарах – 516, на амбулаторном уровне – 4106.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 37,

в состоянии крайней степени тяжести – 18,

на аппарате ИВЛ – 7.