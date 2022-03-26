13:25 26.03.2022
Беременность и кормление исключили из противопоказаний для вакцинации «Спутником Лайт»
Фото: пресс-служба ТОО «КФК»
В ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» сообщили, что беременность и кормление исключили из противопоказаний для вакцинации «Спутником Лайт», передает Zakon.kz.
Теперь беременным можно вакцинироваться с 22-й недели, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Перед отменой противопоказаний ученые провели исследования на животных. По их результатам репродуктивная токсичность и тератогенность отсутствуют.Пресс-служба ТОО «КФК»
Также вакцину разрешили применять и кормящим женщинам.
Однако в настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Поэтому перед принятием препарата кормящей женщине необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации.Пресс-служба ТОО «КФК»
Напомним, 3 марта стало известно, что ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» начало производство однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт».