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13:25 26.03.2022

Беременность и кормление исключили из противопоказаний для вакцинации «Спутником Лайт»

караганда, спутник лайт, беременность, кормление, исключение, вакцинация Фото: пресс-служба ТОО «КФК»
В ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» сообщили, что беременность и кормление исключили из противопоказаний для вакцинации «Спутником Лайт», передает Zakon.kz.
Теперь беременным можно вакцинироваться с 22-й недели, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Перед отменой противопоказаний ученые провели исследования на животных. По их результатам репродуктивная токсичность и тератогенность отсутствуют.Пресс-служба ТОО «КФК»

Также вакцину разрешили применять и кормящим женщинам.

Однако в настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Поэтому перед принятием препарата кормящей женщине необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации.Пресс-служба ТОО «КФК»

Напомним, 3 марта стало известно, что ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» начало производство однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт».

Динара Халдарова
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