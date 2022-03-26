Польская теннисистка станет первой ракеткой мира

Представительница Польши Ига Швентек в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA станет первой ракеткой мира в одиночном разряде, сообщает Р-Спорт.

Обновленный рейтинг будет опубликован 4 апреля.

Швентек гарантировала себе лидерство после победы над швейцаркой Викторией Голубич в стартовом матче турнира в Майами, призовой фонд которого превышает 8,5 млн долларов. Матч завершился со счетом 6:2, 6:0 в пользу Швентек, соперницы провели на корте 1 час 14 минут.

В другом матче турнира испанка Паула Бадоса переиграла Марию Боузкову из Чехии со счетом 7:5, 7:5.

Ига Швентек – первая в истории теннисистка из Польши, которая возглавит рейтинг WTA.

Нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти объявила о завершении карьеры в возрасте 25 лет, объяснив свое решение отсутствием эмоционального запала для продолжения выступлений на высоком уровне.

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