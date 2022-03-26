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14:53 26.03.2022

Казахстанские параатлеты выиграли 15 медалей на соревнованиях в ОАЭ

Казахстан ОАЭ Фото: управление физкультуры и спорта Карагандинской области
За Казахстан выступили 12 легкоатлетов в таких дисциплинах, как толкание ядра, метание копья и диска, бег и прыжки в длину, сообщает Zakon.kz.

Легкоатлеты из Карагандинской области Дастан Мукашбеков, Руфат Хабибуллин и Тохтар Жакупов достойно представили Казахстан на соревнованиях, прошедших в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в управлении физкультуры и спорта области.

Сначала в Шардже состоялся международный турнир, в котором приняли участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья из 22 стран.

За Казахстан выступили 12 легкоатлетов в таких дисциплинах, как толкание ядра, метание копья и диска, бег и прыжки в длину.

Представители нашей сборной выиграли 15 медалей. Отличились и карагандинцы – Мукашбеков Дастан завоевал «золото» в метании диска и «бронзу» в толкании ядра. Хабибуллин Руфат в беге на 100 м стал вторым, а выступление на дистанции 200 метров завершил третьим.

После этого турнира казахстанская сборная отправилась в Дубай на Гран-при по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения.

Карагандинцы вновь показали хорошие результаты. Дастан Мукашбеков завоевал золотую медаль в толкании ядра, Руфат Хабибуллин занял второе место в метания копья, Тохтар Жакупов стал четвертым в беге на 400 метров.

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Данияр Кунафин
Карагандинская область
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