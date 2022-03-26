Сильные осадки, туман и гололед ожидаются в Казахстане 27 марта

На большую часть Казахстана будет оказывать свое влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем по всей республике установится неустойчивая погода: ожидаются осадки, на севере, востоке страны – преимущественно снег, на юго-востоке страны – сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на севере, северо-западе, востоке – низовая метель. РГП «Казгидромет»

На юге Акмолинской области синоптики прогнозируют туман, гололед, ночью и утром на западе, юге, востоке – низовую метель, усиление ветра до 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидается туман, на юге и востоке – усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

На севере, западе и в горных районах Туркестанской области – усиление ветра до 15-20 м/с, на горных перевалах – 25 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области – туман, днем – гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.

На большей части Атырауской области – усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, ночью на востоке – туман.

На западе, севере Мангистауской области – туман.

В центре, на северо-западе, юго-востоке Актюбинской области – туман, на западе, юго-западе, юго-востоке – усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге, западе Костанайской области – низовая метель, на севере – туман, гололед, днем на юге, западе – усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью на юге Павлодарской области – туман, гололед.

На севере, востоке Карагандинской области – туман, на севере, юге и в центре – низовая метель, гололед, на юге в центре – усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

На западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области – низовая метель, на дорогах – гололедица, на западе, юго-западе, в центре – усиление ветра до 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

В центре и на юге Кызылординской области – усиление ветра до 15-20 м/с, ночью и утром на севере, в центре – туман, гололед.

На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области – усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, днем на северо-востоке и в горных районах – туман, гололед.