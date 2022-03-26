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17:27 26.03.2022

ДЧС обратился с предупреждением к алматинцам и жителям области

Опасность схода лавин Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
Департамент по ЧС города Алматы на основании штормовых предупреждений РГП «Казгидромет» предупреждает жителей Алматы и Алматинской области о том, что в горах и городе ожидается сильный дождь, сообщает Zakon.kz.

Прогнозируются сильные смешанные осадки (снег, дождь). В предгорных районах Алматинской области ожидается формирование склонового стока и подъема уровня воды на реках.

В связи с этим Департамент по ЧС города Алматы убедительно просит туристов и отдыхающих воздержаться от походов в горы!

Также говорится, что возможны оползни.

  • Если вы уже в горах, будьте внимательными и следите за изменением погодных условий.

  • Если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега, то в горы лучше не идти — это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин.

  • Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут.

  • В рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS.

  • Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку!

  • Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.

ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности. Для оперативного получения информации о штормовых предупреждениях и иной экстренной информации в вашем регионе вы можете скачать бесплатное мобильное приложение «Дармен». Пресс-служба ДЧС Алматинской области
Константин Вноровский
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