ДЧС обратился с предупреждением к алматинцам и жителям области

Прогнозируются сильные смешанные осадки (снег, дождь). В предгорных районах Алматинской области ожидается формирование склонового стока и подъема уровня воды на реках.

В связи с этим Департамент по ЧС города Алматы убедительно просит туристов и отдыхающих воздержаться от походов в горы!

Также говорится, что возможны оползни.

Если вы уже в горах, будьте внимательными и следите за изменением погодных условий.

Если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега, то в горы лучше не идти — это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин.

Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут.

В рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS.

Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку!