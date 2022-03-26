ДЧС обратился с предупреждением к алматинцам и жителям области
Прогнозируются сильные смешанные осадки (снег, дождь). В предгорных районах Алматинской области ожидается формирование склонового стока и подъема уровня воды на реках.
В связи с этим Департамент по ЧС города Алматы убедительно просит туристов и отдыхающих воздержаться от походов в горы!
Также говорится, что возможны оползни.
Если вы уже в горах, будьте внимательными и следите за изменением погодных условий.
Если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега, то в горы лучше не идти — это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин.
Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут.
В рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS.
Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку!
Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.
ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности. Для оперативного получения информации о штормовых предупреждениях и иной экстренной информации в вашем регионе вы можете скачать бесплатное мобильное приложение «Дармен». Пресс-служба ДЧС Алматинской области