17:39 26.03.2022
Генеральный прокурор РК завел аккаунт в Twitter
Фото: Zakon.kz
Его первым сообщением стало приветственное обращение к читателям соцсети.
— Berik Asylov (@Asylov_GenPr) March 26, 2022
Жеке парақшама қош келдіңіздер. Мен үшін прокуратура органдарының қызметі туралы пікірлер мен оны жетілдіру жөніндегі ұсыныстар алу өте маңызды.
Здесь же Генеральный прокурор написал, что принял участие в вебинаре, организованном Комиссией по правам человека при президенте.
Добро пожаловать на личную страницу. Для меня очень важно получать отзывы о деятельности прокуратуры и предложения по ее совершенствованию.
Рассказал представителям Совета Европы о внедренных новшествах, в т.ч. цифровизации уголовного и административного процессов, трехзвенной модели судопроизводства по примеру стран ОЭСР. Генпрокурор Республики Казахстан Берик Асылов