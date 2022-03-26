Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:39 26.03.2022

Генеральный прокурор РК завел аккаунт в Twitter

Генпрокурор РК, аккакунт Twitter Фото: Zakon.kz
Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов завел аккаунт в Twitter, передает Zakon.kz.

Его первым сообщением стало приветственное обращение к читателям соцсети.

Добро пожаловать на личную страницу. Для меня очень важно получать отзывы о деятельности прокуратуры и предложения по ее совершенствованию.

Здесь же Генеральный прокурор написал, что принял участие в вебинаре, организованном Комиссией по правам человека при президенте.

Рассказал представителям Совета Европы о внедренных новшествах, в т.ч. цифровизации уголовного и административного процессов, трехзвенной модели судопроизводства по примеру стран ОЭСР. Генпрокурор Республики Казахстан Берик Асылов
Константин Вноровский
Генпрокуратура
Ситуация в Украине: США не намерены давить на Киев, Турция не отдаст С-400
25.03.2022
Можно ли в Казахстане взять фамилию прадеда - ответ Минюста
25.03.2022
Снимаются карантинные ограничения в вузах, колледжах и школах
25.03.2022
Число заболевших КВИ за сутки выросло в Казахстане
26.03.2022
Макрон отверг требование Путина к Европе платить за газ рублями
26.03.2022
Главная Топ LIVE Все