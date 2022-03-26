Джордж Клуни намерен купить английский футбольный клуб

Двукратный обладатель премии «Оскар», американский актер, режиссер и продюсер рассказал, что «Дерби» — отличный футбольный клуб с фантастической историей, и актер уверен в том, что у него большое будущее, пишет Derbyshire Life.

Несколько лет назад меня спросили, не хочу ли я присоединиться к группе людей, желающих купить футбольный клуб «Малага» в Испании. Это была довольно захватывающая перспектива, но в конечном итоге она провалилась. Возможно, владеть футбольным клубом лучше, чем играть за него. Возможно, однажды... Джордж Клуни

Стоит отметить, что двукратный чемпион Англии «Дерби Каунти» имеет серьезные долги, что поставило команду на путь выживания в Чемпионшипе.

Клуб сейчас ведет борьбу за выживание. От спасительного 21-го места их отделяют 8 очков. В турнире осталось провести 7 туров. Тренирует «Дерби Каунти» знаменитый в прошлом нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.

Джордж Клуни со своей супругой Амаль проживает в Великобритании.

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