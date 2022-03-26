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20:10 26.03.2022

Назван худший фильм 2021 года

Худший фильм 2021 года Фото: Instagram /the_razzies
В США подвели итоги 42-й церемонии вручения антипремии «Золотая малина», которой отмечаются сомнительные достижения в области кинематографии за истекший год, сообщает Zakon.kz.

Театральная постановка «Диана. Мюзикл» получила сразу пять наград американской антипремии «Золотая малина – 2022», в том числе в номинации «Худший фильм года», передает Razzie Channel на своем YouTube-канале.

Кроме победы в номинации «Худший фильм года», мюзикл о судьбе принцессы стал фильмом с худшим сценарием, худшей режиссерской работой и худшими женскими ролями – главной и второго плана.

Джаред Лето стал худшим актером второго плана за роль в фильме «Дом Gucci». Из-за съемок в «Короле Ричарде» Уилл Смит заслужил почетный приз за восстановление репутации. А еще в этот раз придумали специальную награду — «Худшая роль Брюса Уиллиса в 2021 году». За статуэтку боролись восемь фильмов с участием актера, но выиграл «Звездный рубеж».

Также организаторы антипремии отметили картину «Космический Джем: новое поколение». Фильм стал лауреатом номинации «Худший ремейк, сиквел или плагиат», а снявшийся в картине баскетболист Леброн Джеймс получил статуэтку за худшую мужскую роль. Он же вместе с «любым анимационным персонажем Warner» стал лауреатом номинации «Худший тандем».

Константин Вноровский
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