Полицейские Нур-Султана переоделись в новую форму

Смотр проводил начальник департамента Марат Тулебаев.

Разработка новой формы для стражей порядка – один из пунктов дорожной карты по модернизации органов внутренних дел. Основной акцент сделан на создание максимально удобной и комфортной для полицейских одежды с учетом пожеланий сотрудников, несущих службу в различных климатических условиях, а также изучения мирового опыта.

Линейка новой формы с учетом службы сгруппирована по дизайну и конструкции на форменную одежду для патрульных полицейских и сотрудников наружных служб. Отдельная форма разработана для участковых инспекторов полиции. Металлические изделия – жетоны, эмблемы, звезды и кокарды заменены на текстильные. При этом особое внимание уделено светоотражающим элементам по всему силуэту, что увеличивает уровень безопасности на дороге.

В ходе смотра руководство проверило готовность сотрудников к службе, строевую подготовку и обеспеченность обмундированием.