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21:47 26.03.2022

Акорда поддержала глобальную акцию «Час Земли»

Час Земли Фото: Пресс-служба президента РК
Акорда поддержала глобальную акцию «Час Земли». В административных зданиях, обслуживаемых управлением делами президента РК, в поддержку всемирной экологической акции отключили внешнюю подсветку, сообщает Zakon.kz.

Вечером в субботу, 26 марта во всем мире проводится экологическая акция «Час Земли», организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF).

В административных зданиях, обслуживаемых управлением делами президента РК, в поддержку всемирной экологической акции «Час Земли» отключили внешнюю подсветку Дома министерств, Дома правительства, зданий Мажилиса и Сената Парламента, здания Министерства финансов, АСПИР, музея Первого Президента. Пресс-служба президента РК

«Час Земли» проводят ежегодно — с 20:30 до 21:30 в зданиях отключают свет и подсветку в знак неравнодушного отношения к будущему планеты. Цель акции — стимулировать интерес к проблеме изменения климата и показать, как важно бережно относиться к природным ресурсам и окружающему миру.

Впервые мероприятие было организовано Всемирным фондом природы Австралии и изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, и получило мировую поддержку в 2008 году.

Наша страна присоединилась к глобальной экологической инициативе в 2009-м году. «Час Земли-2022» в Казахстане посвящен теме экологического туризма.

Проект Час Земли поддерживают до двух миллиардов людей по всему миру. Считается, что каждый житель земли может сделать свой, пусть небольшой, посильный вклад в дело защиты окружающей среды – достаточно выключить все электрические приборы на один час и провести один час без электричества.

Zakon.kz провел опрос среди казахстанцев, считают ли они, что способны таким образом помочь экологии планеты?

Константин Вноровский
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