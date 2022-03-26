Алматинец продавал синтетические наркотики через соцсети

При обыске по месту жительства найдены и изъяты 15 пакетов с порошкообразными веществами разных цветов, электронные весы с наслоением, а также данные с персонального компьютера о рекламе и продаже синтетических наркотических средств «скорость» и «мефедрон».

Еще несколько упаковок с зельем были найдены в машине подозреваемого. Установлено, что подозреваемый имеет собственный ресурс на платформе Telegram, посредством которого он реализует синтетический наркотик. Он сразу же заблокирован. По изъятым веществам назначена экспертиза. Замначальника Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Сагындык Аяганов

По данным Аяганова, в настоящее время проводится комплекс оперативных и специальных мероприятий, направленных на установление канала поставки «синтетики» в Алматы.