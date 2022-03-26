23:10 26.03.2022
Прошел концерт Димаша Кудайбергена в Дубае
Фото: Instagram/ kudaibergenov.dimash
25 марта в Дубае прошел долгожданный концерт Димаша Кудайбергена. Это первое выступление казахстанского артиста после двухлетнего перерыва, сообщает Zakon.kz
Dears (сообщества поклонников Кудайбергена) встретили Димаша с большим нетерпением. Еще бы – это первый концерт артиста за два года. Он порадовал своих фанатов уже полюбившимися песнями, а также новинками, которые написал во время пандемии.
Слушатели подпевали Димашу со всех уголков арены. Кто-то слушал кумира, затаив дыхание. Выступление проходило на фоне красивейших спецэффектов.
По традиции Димаш исполнил свою песню «Ұмытылмас күн» вместе со зрителями и сыграл на домбре.
Гостями концерта стали домбристы из Казахстана Темирлан Олжабай, Ернат Наурыз, а также мама Димаша, которая спела песню Ахмета Жубанова Qarlygash.