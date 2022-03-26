Прошел концерт Димаша Кудайбергена в Дубае

Dears (сообщества поклонников Кудайбергена) встретили Димаша с большим нетерпением. Еще бы – это первый концерт артиста за два года. Он порадовал своих фанатов уже полюбившимися песнями, а также новинками, которые написал во время пандемии.

Слушатели подпевали Димашу со всех уголков арены. Кто-то слушал кумира, затаив дыхание. Выступление проходило на фоне красивейших спецэффектов.

По традиции Димаш исполнил свою песню «Ұмытылмас күн» вместе со зрителями и сыграл на домбре.

Гостями концерта стали домбристы из Казахстана Темирлан Олжабай, Ернат Наурыз, а также мама Димаша, которая спела песню Ахмета Жубанова Qarlygash.