Задушил в приступе ревности - мужа подозревают в убийстве в Алматинской области

Трагедия произошла в селе Акшатоган Коксуского района, где 7 марта бесследно исчезла 25-летняя женщина. Она проживала одна и воспитывала малолетнего сына.

Заявление о пропавшей без вести в районную полицию поступило 9 марта, но первоначальный поиск оказался безрезультатным. Женщина числилась пропавшей без вести около трех недель.

24 марта в ходе проверки версии об убийстве был допрошен ее 29-летний бывший муж. В итоге, его задержали по подозрению в причастности к преступлению.

По предварительной версии он задушил жену в приступе ревности. Место захоронения тела жертвы удалось отыскать на окраине поселка с применением служебно-розыскной собаки. По показаниям задержанного он расстался с женой и проживал в Талдыкоргане. Периодически приезжал к ней, чтобы увидеться с ребенком. 7 марта он находился в алкогольном опьянении и во время очередного визита между ними происходит ссора, которая заканчивается убийством женщины. Пресс-служба МВД РК

Расследование проводится по статье 99 УК РК «Убийство».